Сын Стаса Намина признался в убийстве брата и бабушки

Фото: Соцсети

Роман Микоян

Сын рок-музыканта Стаса Намина, Роман Микоян, признался в убийстве своего младшего брата Артема и 85-летней бабушки Полины Ткаченко, кадрами с допроса поделился в Telegram столичный СК. Следователи и криминалисты продолжают расследовать дело.

[Я совершил] два убийства — брата и бабушки, — сказал Роман.

Предположительно, 18 октября Роман Микоян сначала зарезал свою бабушку, а потом нанес множество ножевых ранений брату. Оба преступления произошли в период с 15 до 23 часов. По некоторым данным, мужчина имел наркозависимость.

Микоян работает директором по развитию компании Skyeer, занимающейся разработкой платформы аналитики на основе данных съемки с беспилотников. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов он объяснил, что находился под постоянным давлением со стороны семьи. Накануне он не выдержал критики со стороны родственников, которые требовали, чтобы он прекратил принимать наркотики.

Юрист Александр Хаминский предполагает, что вероятного убийцу сына и тещи Стаса Намина приговорят к пожизненному лишению свободы, если следствие докажет, что подозреваемый расправился с жертвами с особой жестокостью. Эксперт объяснил, что кроме ножа на месте преступления обнаружили и молоток, которым могли забить родственников Намина.