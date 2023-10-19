СК предъявил пасынку Стаса Намина обвинения в двойном убийстве

Фото: СК РФ

Следственный комитета (СК) России предъявил обвинение 39-летнему Роману Микояну в двойном убийстве, сообщили в следственном управлении СК РФ по Московской области. Отмечается, что во время допроса он признал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

Следователем следственного отдела по г. Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт, — говорится в сообщении.

После ссоры обвиняемый дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил его приехать, и во время конфликта убил и его. После этого мужчина сам позвонил в полицию. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая и токсикологическая. Продолжаются допросы.

Ранее сообщалось, что старший сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян зарезал свою бабушку, а потом нанес множество ножевых ранений брату. Оба преступления произошли с 15 до 23 часов 18 октября. По некоторым данным, мужчина имел наркозависимость.