В КНДР заявили о возвращении Ким Чен Ына домой после визита в Россию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Россию, «открывшего новую главу» в развитии двусторонних отношений, сообщает издание «Нодон синмун» — главный печатный орган Трудовой партии Кореи. По его данным, утром 18 сентября северокорейский спецпоезд проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган.

Издание отмечает, что Ким Чен Ын тепло приветствовал соотечественников по возвращении домой.

Россия оказалась первым государством, которое лидер КНДР посетил с начала пандемии, когда границы страны были закрыты. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда продолжил следование в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын 16 сентября приехал в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31, а 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет.

Ранее сообщалось, что по словам президента Республики Корея Юн Сок Ёля, если Пхеньян устроит нападение с использованием ядерного оружия, Сеул и Вашингтон примут ответные меры, которые приведут к «концу режима». Он подчеркнул, что южнокорейские и американские власти договорились действовать сообща в ответ на любые угрозы со стороны КНДР.