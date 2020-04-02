Азия

В китайском городе запретили есть кошек и собак

09:33, 02 апреля 2020 21
Фото: Zhao Qirui/Global Look Press

Власти расположенного на юго-востоке КНР города Шэньчжэнь запретили употреблять в пищу кошек и собак. Причиной такого решения стал коронавирус. Запрет вступит в силу 1 мая.

В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.

Этот запрет также отвечает требованию и духу человеческой цивилизации, — пояснили в администрации.

Учёные подозревают, что COVID-19 передаётся людям от животных, отмечает Reuters.

В феврале из-за вспышки коронавирусной инфекции власти запретили жителям Китая охотиться на диких животных, торговать ими и употреблять в пищу их мясо, писал NEWS.ru.

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