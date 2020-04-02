В китайском городе запретили есть кошек и собак

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Высокий суд пакистанской провинции Синд изменил приговоры осуждённым по делу о похищении и убийстве американского журналиста Дэниела Перла. Шефа южноазиатского бюро газеты The Wall Street Journal похитили и казнили в Карачи зимой 2002 года.

Приговорённому к смертной казни главному подозреваемому в похищении журналиста, гражданину Великобритании Ахмеду Омару Саеду Шейху наказание изменили на семь лет лишения свободы. Трое других осуждённых по делу Перла, отбывавших пожизненные...