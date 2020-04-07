В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

Впервые с января ни один житель Китая не скончался от коронавируса нового типа, говорится в ежедневном отчёте Национальной комиссии по здравоохранению страны.
Согласно архиву отчётов, власти КНР каждый день сообщали о новых жертвах COVID-2019 начиная с 22 января. Первая смерть была зафиксирована 11 января.
За прошедшие сутки в Китае выявлено 32 заражённых. Все они прибыли из-за границы,
Ранее NEWS.ru писал, что Китай стал главным глобальным экспортёром масок, респираторов и защитных костюмов. Только в марте КНР заработала $1,4 млрд на поставках медицинских товаров за рубеж. Покупатели жалуются на низкое качество продукции китайского производства и завышенные цены, но альтернативы у них нет.
На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.
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