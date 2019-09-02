Восемь несовершеннолетних скончались после нападения 40-летнего мужчины с ножом на школу в Китае. Инцидент произошёл 2 сентября — в первый учебный день — в уезде Эньши провинции Хубэй.
Ещё два ребёнка были ранены, мужчина задержан, сообщает
О состоянии пострадавших ничего не известно, их возраст не уточняется. Школьникам, ставшим свидетелями нападения, оказывают психологическую помощь.
A 40-year-old man attacked students at a school in eastern China on their first day of class, killing eight children and injuring two others.— CNN International (@cnni)
https://t.co/0x0L7Pzm0z September 3, 2019
Полиция выясняет мотивы и обстоятельства случившегося, писал News.ru.