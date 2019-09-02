https://static.news.ru/photo/824580b8-ce0e-11e9-862c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Chuanhao/Global Look Press

Восемь несовершеннолетних скончались после нападения 40-летнего мужчины с ножом на школу в Китае. Инцидент произошёл 2 сентября — в первый учебный день — в уезде Эньши провинции Хубэй.

Ещё два ребёнка были ранены, мужчина задержан, сообщает CNN .

О состоянии пострадавших ничего не известно, их возраст не уточняется. Школьникам, ставшим свидетелями нападения, оказывают психологическую помощь.

A 40-year-old man attacked students at a school in eastern China on their first day of class, killing eight children and injuring two others. https://t.co/0x0L7Pzm0z — CNN International (@cnni) September 3, 2019

Полиция выясняет мотивы и обстоятельства случившегося, писал News.ru.