Фото: Han Chuanhao/Global Look Press

Восемь несовершеннолетних скончались после нападения 40-летнего мужчины с ножом на школу в Китае. Инцидент произошёл 2 сентября — в первый учебный день — в уезде Эньши провинции Хубэй.

Ещё два ребёнка были ранены, мужчина задержан, сообщает CNN.

О состоянии пострадавших ничего не известно, их возраст не уточняется. Школьникам, ставшим свидетелями нападения, оказывают психологическую помощь.

Полиция выясняет мотивы и обстоятельства случившегося, писал News.ru.

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