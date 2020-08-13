В Китае на пачках креветок обнаружили следы коронавируса

https://static.news.ru/photo/cc92a7b4-dd5c-11ea-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press

Специалисты из Китая нашли следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Морепродукты продавались на оптовом рынке «Фансинь» в городе Сиань, который находится в провинции Шнэьси в центральной части страны.

Согласно данным комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Сианя, COVID-19 был выявлен на пачках во время еженедельного отбора проб на сельскохозяйственных рынках. В настоящее время санитарные службы проверяют внешнюю среду торговой точки и её сотрудников.

Также Центральное телевидение КНР сообщило о опубликованном в интернете извещении домоуправления одного из многоквартирных домов города, в котором говорится о том, что среди посетителей местного рынка якобы выявлены заболевшие. Документ содержит призыв к жителям пройти тестирование и соблюдать режим самоизоляции. Городская администрация пока не подтвердила данную информацию.

Как писал NEWS.ru, 12 августа следы COVID-19 обнаружили на упаковках замороженных креветок из Эквадора специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний города Уху, расположенного в восточной провинции КНР Аньхой.

Аналогичный случай произошёл 10 июля в северо-восточной провинции страны Ляонин. Тогда таможенное управление КНР проинформировало об обнаружении следов COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора в провинциях Ляонин и Фуцзянь.