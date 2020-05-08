В Индонезии выявили за сутки рекордное число заражений коронавирусом

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За сутки в Индонезии зарегистрировано 533 новых случая заражения COVID-19, это стало самым высоким показателем в стране с начала эпидемии.

Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ахмад Юрианто. Всего в Индонезии общее число инфицированных достигло 13 645 человек, умерли 959. Выздоровели и покинули больницы 2,6 тыс. человек, передаёт ТАСС.

Первые случаи коронавируса в Индонезии были зарегистрированы 2 марта. Эксперты полагают, что число заражённых может быть намного больше официальных данных, поскольку в стране самый низкий уровень исследований. По их информации, на миллион человек проводятся только 99 тестов.