В Индонезии выявили за сутки рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в Индонезии зарегистрировано 533 новых случая заражения COVID-19, это стало самым высоким показателем в стране с начала эпидемии.
Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ахмад Юрианто. Всего в Индонезии общее число инфицированных достигло 13 645 человек, умерли 959. Выздоровели и покинули больницы 2,6 тыс. человек, передаёт ТАСС.
Первые случаи коронавируса в Индонезии были зарегистрированы 2 марта. Эксперты полагают, что число заражённых может быть намного больше официальных данных, поскольку в стране самый низкий уровень исследований. По их информации, на миллион человек проводятся только 99 тестов.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в столице России выявлено 5667 случаев заражения COVID-19. Среди новых заболевших 42,7% составляют горожане в возрасте от 18 до 45 лет. Чуть более трети заражённых (36,7%) — в возрасте от 46 до 65 лет. Число инфицированных среди москвичей старше 65 лет составляет 15%. Ещё 5,6% новых заразившихся — дети.
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