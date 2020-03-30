Прибывшего в Гонконг вечером 8 марта 31-летнего мужчину приговорили к трём месяцам лишения свободы за попытку нарушить обязательную домашнюю самоизоляцию.
Мужчина намеренно назвал офицеру придуманные имя и фамилию, а также предоставил неверную информацию об адресе, по которому должен находиться на карантине,
В специальном административном районе Китая подтверждены более 640 случаев заражения коронавирусом, четыре пациента скончались. Все прибывающие в Гонконг из зарубежных государств обязаны пройти 14-дневный домашний карантин, писал NEWS.ru.
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