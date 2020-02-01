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Два новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Сингапуре. Среди инфицированных — женщина, которую эвакуировали из китайской Ухани.

По данным Минздрава республики, 47-летнюю гражданку Сингапура доставили на родину 30 января. Во время полёта она испытывала недомогание, а после приземления её в срочном порядке доставили в Национальный центр инфекционных...