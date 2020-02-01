Учёные Университета Гонконга оценили в 76 тысяч человек численность заражённых коронавирусом жителей в одном только городе Ухани, смоделировав процесс распространения эпидемии.
По оценке китайских властей, общая численность заболевших в стране 1 февраля приблизилась к 12 тысячам человек. Очаг заражения — город Ухань.
Такую цифру исследователи получили, исходя из того, что каждый больной мог заразить в среднем 2,68 человека, —
цитируетрезультаты исследования «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, Россия
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