Фото: Salmoirago/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Учёные Университета Гонконга оценили в 76 тысяч человек численность заражённых коронавирусом жителей в одном только городе Ухани, смоделировав процесс распространения эпидемии.

По оценке китайских властей, общая численность заболевших в стране 1 февраля приблизилась к 12 тысячам человек. Очаг заражения — город Ухань.

Такую цифру исследователи получили, исходя из того, что каждый больной мог заразить в среднем 2,68 человека,цитирует результаты исследования «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Россия приостановила выдачу виз, разрешений на работу и приглашений гражданам Китая.

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