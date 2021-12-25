«Талибан» запретил женщинам путешествовать одним более чем на 72 километра

Новые власти Афганистана — «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) — выпустили в воскресенье декрет, запрещающий женщинам преодолевать более чем 45 миль (72 километра) в одиночку. Об этом представители движения сообщили агентству AFP, подчёркивая, что женщины, собирающиеся преодолеть большее расстояние, должны сопровождаться мужем или родственником, но обязательно мужского пола.

Женщины, собирающиеся пересечь более 45 миль (72 километров), не могут этого сделать, если они находятся без сопровождения близкого члена семьи, — заявил пресс-секретарь Министерства добродетели и порока Садек Акиф Мухаджир.

Новые ограничения против женского пола были приняты несколько дней спустя после того, как боевики начали закрашивать на плакатах и рекламах магазинов женские лица, не соответствующие, по их мнению, нормам шариата.

Не только женщины попадают под молот новых чиновников. В субботу, 25 декабря, «Талибан» запретил водителям слушать музыку и употреблять наркотики за рулём. Вместе с тем указ также говорит водителям перевозить женщин, только если они носят паранджу или другое закрывающее лицо одеяние.