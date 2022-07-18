Стая разъяренных обезьян выбросила ребенка с крыши в Индии

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Житель индийского штата Уттар-Прадеш Нирдеш Упадхьяй рассказал об инциденте, случившемся с ее четырехмесячным сыном. По его словам, стая местных разъяренных обезьян скинула с крыши трехэтажного дома его ребенка, в результате чего последний скончался, сообщает Daily Mail.

Как рассказывает Нирдеш, в тот день он стоял на террасе своего дома вместе с женой и ребенком. В какой-то момент их окружили и начали нападать макаки. После неудачных попыток отогнать их, молодая семья решила уйти из террасы и направилась к лестнице. Нирдеш споткнулся, не дойдя до лестницы, и сын выпал у него из рук. На помощь пришла одна из макак — она поймала четырехмесячного ребенка, а после скинула его с крыши. По данным врачей, младенец погиб на месте происшествия.

В издании отмечается, что это далеко не первый случай нападения обезьян в штате Уттар-Прадеш. В феврале этого года жертвой макак стала пятилетняя девочка — животные загрызли ее до смерти. Та скончалась от потери крови.

Также уточняется, что у этих обезьян имеется опыт угона автомобилей и поломки автобуса.

Обезьяны стали постоянной угрозой на автобусных станциях и в мастерских, где они часто возятся с автомобилями, находящимися в ремонте. Они также повредили камеры видеонаблюдения на станциях, — сообщил один из очевидцев.

Ранее группа ученых нашла схожесть в мышлении обезьян и американцев. Специалисты протестировали граждан США разного возраста, коренных жителей Амазонии и макак на способность к рекурсивному мышлению. Им всем предложили выполнить элементарные задания, связанные с упорядочиванием информации. Оказалось, что обезьяны чаще выбирали способ списка, а люди — рекурсию. Однако после дополнительного стимулирования приматы стали пользоваться рекурсией.