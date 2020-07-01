Учёные нашли схожесть в мышлении обезьян и американцев

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Типы мышления людей и обезьян принципиально схожи. К такому выводу пришла группа исследователей, которая протестировала граждан США разного возраста, коренных жителей Амазонии и макак на способность к рекурсивному мышлению.

Рекурсия представляет собой определение или описание объекта внутри процесса, самого себя или аналогичных объектов. Термин используется в самых разных областях — от лингвистики и логики до математики и информатики.

Ученые из Гарварда, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги привлекли к эксперименту 10 взрослых американцев, 37 представителей амазонского индейского племени охотников-собирателей цимане из Боливии, 50 детей в возрасте от трёх до пяти лет, а также трёх ручных макак-резусов.

Им всем предложили выполнить элементарные задания, связанные с упорядочиванием информации. Целью исследования было выяснить, каким именно методом воспользуются подопытные — через создание простого списка или рекурсивно.

Оказалось, что обезьяны чаще выбирали способ списка, а люди — рекурсию. Однако после дополнительного стимулирования приматы стали пользоваться рекурсией. Хотя это и выражалось на элементарном уровне, как если бы это делал ребёнок.

Несмотря на то, что в исследовании, описанном на портале Sciencemag, участие принимали только жители США и результаты эксперимента распространятся в первую очередь на них, специалисты склонны распространить результаты эксперимента на людей разных континентов.

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