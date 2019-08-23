https://static.news.ru/photo/65372dcc-c658-11e9-818d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIKI Yoshihito/flickr.com

Золотистый ретривер загрыз 10-месячную девочку в столице Японии.

Собака принадлежит бабушке ребёнка. Она никогда не проявляла агрессии, поэтому хозяева решили не надевать на неё ошейник. Девочка ползала по полу, когда ретривер набросился на неё и загрызла.

Ребёнок был ещё жив, когда приехали медики. Несмотря на оказанную помощь, малышка умерла через два часа после инцидента, передаёт «Ридус» .

6 августа News.ru писал о том, что годовалый ребёнок погиб от укусов собаки в селе в Воронежской области. Животное напало на него во дворе хозяев, к которым в гости пришла мама с малышом.