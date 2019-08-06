Годовалый ребёнок погиб от укусов собаки в селе в Воронежской области. Животное напало на него во дворе хозяев, к которым в гости пришла мама с малышом.
В процессе общения женщина заметила, что её ребёнка нет поблизости. Пройдя по территории домовладения, она обнаружила, что сына кусает собака. Женщине удалось отогнать животное, однако от полученных травм мальчик скончался на месте, — говорится в сообщении регионального управления СКР.
Следствие ведётся по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее News.ru писал о том, что в Москве собака покусала девятилетнюю девочку. Ребёнка с множественными укушенными ранами головы доставили 21 августа в одну из столичных больниц. На неё напала собака бойцовой породы, живущая в семье. Матери удалось спасти ребёнка, закрывшись вместе с ним в ванной.