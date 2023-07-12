Российские туристы оказались заблокированы в горах Индии 15 россиян застряли в горах на севере Индии из-за наводнений

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15 российских туристов застряли в горах на севере Индии из-за наводнений, сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, чьи слова приводит агентство ANI. По ее словам, экстренные службы пытаются установить с ними контакт и, как только это удастся, проинформирует посольство о самочувствии россиян.

Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт, — сказала Триведи.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции штата сообщает, что российские туристы находятся безопасности в Касоле. В ведомстве уточнили, что с ними поддерживают связь, началась эвакуация. По данным пресс-службы, пострадавших среди россиян нет.

Из-за сильных дождей в штате Химачал-Прадеш вышла из берегов часть рек. В регионе произошли оползни, которые привели к разрушению части дорог. Экстренные службы сообщают, что жертвами наводнений стали около 80 человек.

Ранее ряд населенных пунктов Туапсинского района пострадали в результате сильного наводнения, сообщили в администрации Краснодарского края. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Дефановке эвакуировали 44 человека.

9 июля из-за непрекращающихся дождей автомобили и жилые дома в Абхазии ушли под воду. Во власти стихии оказались Гагра и Пицунда. Подчеркивалось, что угрозы жизни и здоровья граждан нет.