Роспотребнадзор объяснил случаи заболевания неизвестной лихорадкой в КНДР В Роспотребнадзоре связали неизвестную лихорадку в КНДР со вспышкой COVID-19

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Случаи заболевания неизвестной лихорадкой в КНДР связаны с объявленной вспышкой коронавируса в республике, сообщили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что на эту связь указывает открытие границ для торговых отношений с Китаем в январе, а также проведение массовых мероприятий на территории КНДР в апреле.

На территории КНДР 15 и 25 апреля проводились массовые мероприятия, посещение которых не было ограничено требованием соблюдения масочного режима, что могло поспособствовать распространению случаев болезни с аспирационным механизмом передачи, — сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что с января КНДР открыла грузовые железнодорожные перевозки между приграничным городом Синыйджу и китайским Даньдуном. При этом через три месяца Китай объявил о приостановке торговли в связи с распространением случаев COVID-19 в Даньдуне.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщало, что в КНДР зафиксировали больше 18 тысяч случаев заражения коронавирусом и шесть летальных исходов из-за последствий болезни.

В конце апреля в КНДР была зафиксирована вспышка «неизвестной лихорадки». Она затронула 350 тысяч человек. 162 тысячи человек уже прошли лечение.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что лихорадка в Северной Корее может оказаться вспышкой «омикрона». Он считает, что заболевание могло попасть в Северную Корею из Южной.