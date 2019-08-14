https://static.news.ru/photo/6f84c008-be71-11e9-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российские зенитчики стали серебряными призёрами турнира «Чистое небо», который проходил в рамках Армейских международных игр в Китае. Соревнования завершились комбинированной гонкой на полигоне Корла.

Результат экипажа по итогам финального заезда составил 1 час 12 минут 56 секунд, сообщили в пресс-центре конкурса. В рамках этапа расчёты ПВО совершили заезды по трассе на боевых машинах – российская команда на автомобиле «Тайфун-ПВО», а остальные – на китайских БТР Type 92A.

Помимо этого, предстояло преодолеть 400-метровую пешую полосу препятствий и выполнить стрельбу из переносного зенитного ракетного комплекса. Перед расчётами стояла задача одновременно поразить две воздушные цели, которые двигались на встречном курсе в одинаковом направлении, но на разной высоте.

Были и иные препятствия, такие как восьмёрка, змейка, противотанковый ров, песчаный участок и другие.

Результат россиян по итогам финального заезда стал четвёртым, однако по совокупности команда заняла вторую ступень пьедестала почёта. Суммарное время команды по итогам трёх этапов — 2 часа 27 минут 59 секунд.

Первое место в конкурсе заняли китайские военные. Бронзовые награды достались команде Узбекистана.

Ранее News.ru писал, что российские военные на международном конкурсе «Танковый биатлон» побили рекорд 2017 года. Им противостояли соперники из Армении, Киргизии и Ирана.