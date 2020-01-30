https://static.news.ru/photo/fbc805ae-436c-11ea-bf53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

13 граждан Японии, вернувшиеся из Хубея на родину вторым чартерным рейсом, были госпитализированы с недомоганием.

Рейс приземлился в Токио в четверг, 30 января. В настоящий момент неизвестно есть ли в организме у госпитализированных коронавирус.

Всего в китайском Ухане находились 416 граждан Японии. Они вернулись на родину двумя чартерными рейсами. Первый самолёт прибыл в Токио в среду, 29 января. Медики диагностировали у трёх пассажиров первого рейса коронавирус, были госпитализированы 13 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти приняли решение помещать всех своих граждан, вернувшихся из Китая, на двухнедельный карантин, даже если тесты не выявят у них коронавирус. Мера объясняется инкубационным периодом инфекции, во время которого тесты могут дать отрицательный результат.

В настоящий момент жертвами коронавируса стали 170 человек, общее количество заражённых составляет 7711. Специалисты полагают, что эпидемия могла начаться из-за летучей мыши, которая сбежала из какой-либо лаборатории.

В Европе около тысячи туристов застряли на круизном лайнере из-за коронавируса, среди них обнаружились 67 россиян.