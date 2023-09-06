Опубликовано видео падения лифта на Бали, при котором погибли пять человек

Фото: Veri Sanovri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Бали 4 сентября пять сотрудников дорогого отеля погибли при падении стеклянного лифта в ущелье с высоты 90 метров, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию. Спасатели, изучив устройство инфраструктуры, заявили, что трос, тянувший лифт, был недостаточно прочным.

Стальной поворотный трос не был достаточно прочным, чтобы поднять вес, который был довольно тяжелым, а предохранительный клин или тормоз не сработали, поэтому лифт соскользнул вниз на высокой скорости. В результате пять пассажиров лифта погибли, — рассказал начальник полиции Убуда Маде Удер.

Среди погибших были двое мужчин и три женщины. Все в возрасте от 19 до 24 лет. Два человека погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Гостей курорта переселили в другое здание на время расследования.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил, что руководство острова может отказаться от массового туризма на 100 лет. По словам Костера, власти рассмотрят ограничение количества отдыхающих путем введения системы квот, при которой иностранцы должны будут пройти регистрацию за год до запланированной поездки на остров и ожидать очереди.