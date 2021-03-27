ООН назвала «самый кровавый» день после переворота в Мьянме

https://static.news.ru/photo/c4c6dfaa-8f36-11eb-a586-96000091f725_660.jpg Фото: Santosh Krl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организация объединённых Наций прокомментировала гибель людей на акциях протеста в Мьянме. Там назвали 27 марта «самым кровавым» днём после военного переворота в стране.

Миссия ООН в Мьянме потрясена бессмысленной гибелью людей сегодня, когда сообщается о десятках застреленных военными по всей стране в самый кровавый день с момента переворота, — говорится на сайте миссии ООН в стране.

В сообщении назвали насилие со стороны силовиков недопустимым и призвали немедленно прекратить его.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рассказало о множестве сообщений об убитых, в том числе детях, а также сотнях раненых.

Это насилие усугубляет незаконность переворота и вину его лидеров, — говорится в сообщении в Twitter.

Shocking violence against #Myanmar âs people by its military on #ArmedForcesDay . We are receiving reports of scores killed, incl. children, 100s injured across 40 locations, & mass arrests. This violence is compounding the illegitimacy of the coup & the culpability of its leaders. pic.twitter.com/ifgpXSqG8e — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 27, 2021

Жертвами разгона протестов в Мьянме 27 марта стали минимум 80 человек. Среди них двое детей. Шествия подавляли в нескольких городах страны. По информации журналистов, митингующие погибли в городах Мандалай, Баго и некоторых других.

По данным Ассоциации помощи политическим заключённым (AAPP), за всё время беспорядков «от рук режима» умерли 20 несовершеннолетних. Самой молодой убитой стала семилетняя девочка, застреленная 23 марта в Мандалае.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

После этого азиатское государство захлестнула волна протестов. В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Жертвами столкновений в этот день стали шесть человек, сообщал NEWS.ru.