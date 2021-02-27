Шесть человек погибли при столкновениях протестующих с полицией в Мьянме

https://static.news.ru/photo/2ce475a0-79ae-11eb-b6dd-96000091f725_660.jpg Фото: Aung Kyaw Htet/Global Look Press

Акции протеста в городах Мьянмы 28 февраля переросли в столкновения с полицией. В ходе этих событий погибли по меньшей мере шесть человек.

Мужчина, погибший в городе Мандале, не был участником митингов, сообщает The Irrawaddy. Он стал жертвой шальной пули, настигшей его, когда он проезжал мимо толпы на мотоцикле. Полиция в это время пыталась остановить колонну демонстрантов, стреляя в воздух боевыми патронами.

Двое протестующих погибли в Баго, центре одноимённого региона. Там же ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. В самом крупном городе страны, бывшей столице Янгоне убиты не менее трёх человек.

В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Протестующие начинают возводить баррикады, а полицейский спецназ применяет всё более жёсткие методы разгона манифестантов. Используются водомёты, резиновые пули и боевые патроны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа военных, пришедшая к власти в Мьянме после переворота, изменила закон о безопасности частной жизни, предоставив себе полномочия получать персональные данные и арестовывать граждан страны без ордера. Также новая власть обратилась к СМИ с призывом не использовать термин «хунта».

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году. Арестованы были не только президент и госсоветник, но лишь они пока остаются под домашним арестом. Ряд депутатов партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), задержанных 1 февраля, были освобождены через несколько дней.

Сложившаяся ситуация обратила на себя внимание во всём мире. Не преминули высказаться по этому поводу Соединённые Штаты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены ситуацией в Мьянме и грозят последствиями тем, кто арестовал гражданских лидеров азиатского государства.