Минимум 80 человек погибли за один день протестов в Мьянме

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Жертвами разгона протестов в Мьянме 27 марта стали минимум 80 человек. Среди них двое детей. Шествия подавляли в нескольких городах страны. По информации журналистов, митингующие погибли в городах Мандалай, Баго и некоторых других.

По данным Ассоциации помощи политическим заключённым (AAPP), за всё время беспорядков «от рук режима» умерли 20 несовершеннолетних. Самой молодой убитой стала семилетняя девочка, застреленная 23 марта в Мандалае, передаёт портал Myanmar Now.

Местные жители и сотрудники экстренных служб заявили, что список убитых может пополниться, так как армия всё ещё участвует в «жестоких репрессиях» против общественников Мьянмы. В AAPP отметили, что всего в стране погибли 328 граждан во время военного переворота.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

После этого азиатское государство захлестнула волна протестов. В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Жертвами столкновений в этот день стали шесть человек, сообщал NEWS.ru.