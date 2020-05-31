Новый очаг заражения коронавирусом выявлен в школе Японии

https://static.news.ru/photo/63f552b8-a35c-11ea-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Matsumoto/Global Look Press

Власти японского города Китакюсю на юго-западном острове Кюсю обнаружили очаг коронавирусной инфекции в начальной школе.

Всего в городе за последние девять дней было выявлено 97 новых случаев заражения. Мэр города заявил о начале второй волны заболевания. Врачам не удалось выявить пути распространения вируса у трети инфицированных. Было принято решение закрыть в городе библиотеки, музеи, театры с 31 мая по 18 июня. Также будет ограничено время учёбы для младших и средних школ, передает телеканал NHK

NEWS.ru писал, в Японии два дня подряд уменьшается показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 35 человек, пять из которых являются жителями Токио.

Всего в стране 17 624 человека заразились коронавирусом за всё время пандемии.