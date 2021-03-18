Ни о каких американских ракетах в Японии пока речи не идёт

https://static.news.ru/photo/4fa83420-883f-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

США не ведут с Японией переговоров о развёртывании новых ракет, сообщил 19 марта глава японского МИД Тосимицу Мотэги. Пока на территории страны не будет никаких американских ракет.

По словам Мотэги вооружения наземного базирования должны были сдерживать Китай.

Сейчас речь не идёт о немедленном размещении таких ракет. Не изучается вопрос о месте их конкретного развёртывания, — цитирует дипломата ТАСС.

Глава МИД Японии также отметил, что Вашингтон пока «не зондирует позицию своих стран-союзников по этому вопросу».

5 марта стало известно, что в целом власти Японии приветствовали бы размещение новых американских наземных ракет в Индо-Тихоокеанском регионе. СМИ при этом писали, что США в настоящее время рассматривают вопрос развёртывания ракет наземного базирования дальностью свыше 500 километров. Из бюджета страны на это даже было выделено 1,3 млрд долларов.

Также японцы хотели бы, что их американские партнёры в зону Восточно-Китайского моря США выслали мобильные установки с наземными противокорабельными ракетами.

Ранее NEWS.ru писал, что Восточный военный округ получит для защиты российской территории зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Такое решение приняло Минобороны России. ЗРК отличается от своих предшественников новой зенитной ракетой 9М338К. Кроме того, на машине теперь размещается 16 ракет, дальность поражения составляет 16 километров и высота — до 10 километров.