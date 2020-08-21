Над Японией пролетел неизвестный светящийся объект

https://static.news.ru/photo/4bcb3358-e4c8-11ea-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Яркий светящийся шарообразный объект пролетел в небе над префектурой района Канто в Японии.

Как сообщает японское издание Yomiuri, небесный объект наблюдали и жители префектур Канагава и Яманаси.

Очевидцы события сняли объект на телефоны и сообщили, что шар был очень ярким, словно Луна.

Светящийся объект пролетел в 22.30 (16.30 по московскому времени) 21 августа 2020 года. Шар пролетел справа налево и затем погас, сообщает bfm.ru.

Российские СМИ отметили, что похожий объект пролетал в небе над Японией 2 июля 2020 года. Позже в районе префектуры Тиба был обнаружен фрагмент метеорита, который был назван «метеорит Нарасино». Учёные предполагают, что объект, пролетевший над Японией 21 августа, может быть метеоритом. Они добавили, что шар летел со скоростью около 15 километров в секунду.

Как отмечает издание The Japan News, хранитель астрономического музея города Хирацука в префектуре Канагава Дайчи Фудзи полагает, что в небе пролетела белая сфера, которая затем упала в районе полуострова Босо или Тихого океана.

Как писал NEWS.ru ранее, журналистка и блогер Юлия Витязева считает, июльский номер The Economist предсказал катастрофу в Ливане. Взрыв нарисован на обложке издания. Также на обложке изображены: вспышка на солнце, таяние льдов, метеорит, извержение вулкана и, вероятно, новые вирусы.