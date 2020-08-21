Над Японией пролетел неизвестный светящийся объект

Яркий светящийся шарообразный объект пролетел в небе над префектурой района Канто в Японии.
Как сообщает японское издание Yomiuri, небесный объект наблюдали и жители префектур Канагава и Яманаси.
Очевидцы события сняли объект на телефоны и сообщили, что шар был очень ярким, словно Луна.
Светящийся объект пролетел в 22.30 (16.30 по московскому времени) 21 августа 2020 года. Шар пролетел справа налево и затем погас,
Российские СМИ отметили, что похожий объект
Как
Как писал NEWS.ru ранее, журналистка и блогер Юлия Витязева считает, июльский номер The Economist предсказал катастрофу в Ливане. Взрыв нарисован на обложке издания. Также на обложке изображены: вспышка на солнце, таяние льдов, метеорит, извержение вулкана и, вероятно, новые вирусы.
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