https://static.news.ru/photo/5e70a8e6-c4f6-11e9-83f2-fa163e074e61_660.jpg МИД Японии Фото: Wikimedia

Посла Южной Кореи Нам Гван Пё вызвали в министерство иностранных дел Японии из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации.

В свою очередь правительство Южной Кореи связало решение о прекращении действия соглашения с недавними изменениями в системе экспорта товаров из Японии. По словам японский министра Таро Коно, именно из-за этого страна выразила решительный протест. Кроме того, он отметил, что кризис в двусторонних отношениях между странами вызван негативной политикой Сеула, передаёт ТАСС .

Отношения Токио и Сеула испортились осенью 2018 года. Причиной стало требование последнего выплатить компенсацию четырём корейским работникам за подневольный труд во время Второй мировой войны. Япония считает, что вопрос давно закрыт.

Процесс исключения Японии из перечня главных торговых партнёров стартовал в Республике Корея 14 августа. До этого Токио наложил санкции на Сеул в связи с «подрывом доверия», писал News.ru.