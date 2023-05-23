МИД Китая назвал заявления G7 об угрозе Пекина несостоятельными МИД Китая: G7 не сможет одурачить мир, называя Китай угрозой и нарушая международное право

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин написала в Twitter, что страны G7 не смогут обмануть мировое сообщество, называя Китай угрозой и при этом нарушая международное право. По ее словам, Китай является ведущим двигателем глобальной экономики, способствующим более высокому росту, чем все страны G7 вместе взятые.

Некоторые члены G7 называют Китай «самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию». Серьезно? — написала Хуа Чуньин.

Она также отметила, что Китай является основным торговым партнером для более чем 140 стран мира и вторым по величине вкладчиком в операции ООН по поддержанию мира. Она подчеркнула, что «реальное мировое сообщество нельзя обмануть или одурачить».

Кроме того, дипломат опубликовала инфографику, на которой показано, какие международные соглашения США покинули в последние годы. Среди них Парижское соглашение, ЮНЕСКО, ДРСМД, Договор по открытому небу и другие.

Ранее страны Евросоюза решили пересмотреть отношения с Китаем из-за позиции Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине. Главы МИД ЕС перешли от обвинений в адрес КНР в поставках вооружений Москве к «острожной надежде» на позитивное влияние Китая в разрешении кризиса.