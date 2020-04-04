Меры самоизоляции продлили в Южной Корее до середины апреля

https://static.news.ru/photo/0b371ee0-766b-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Южнокорейские власти призвали жителей страны оставаться дома и соблюдать дистанцию между людьми до 19 апреля.

У нас нет иного выбора, кроме как продолжить кампанию социального дистанцирования на некоторое время, — заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

Как сообщает «Интерфакс», жителям Южной Кореи запрещено посещать религиозные места и общественные учреждения.

NEWS.ru писал, что местные власти снабжают корейцев «наборами здоровья». В них находятся продукты питания, сладости и защитные средства.

Всего в стране выявлено 10 156 случаев заражения коронавирусом. Новым инфекционным кластером в Сеуле стала протестантская церковь Манмин. С ней связаны 32 случая заражения. Первый заболевший среди прихожан был выявлен 25 марта.

В мире COVID-19 заразились более 1,1 млн человек. Излечились 228 тысяч человек, более 59 тысяч выздоровели.