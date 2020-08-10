Малайзия начнёт открывать границу для туристов на отдельных направлениях

https://static.news.ru/photo/a2608272-dbae-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chong Voon Chung/Xinhua/Global Look Press

Малайзийские власти собираются открывать границы для путешественников по принципу «зелёных коридоров» с определёнными направлениями, однако не готовы к массовому прибытию иностранных граждан, рассказала во время выступления в парламенте 11 августа 2020 года министр туризма, искусств и культуры страны Нэнси Шукри.

Мы можем говорить только про отдельные направления. Речь идёт не об открытии рубежей для целых стран <...>. Австралия не может быть названа государством, свободным от COVID-19, так как мы наблюдаем вторую волну в Мельбурне <...>, готовы обсуждать въезд путешественников из [австралийского города] Перт, — цитирует чиновницу ТАСС.

Она добавила, что соответствующие соглашения должны быть достигнуты только на взаимных условиях.

Если мы открываем свои границы, то определённая страна должна разрешить въезд гражданам Малайзии, — отметила Шукри.

Минздрав азиатской страны 10 августа 2020 года заявил, что Куала-Лумпур пока не готов принимать иностранных путешественников. Ведомство пояснило, что вначале нужно подавить передачу COVID-19 непосредственно в Малайзии. Между тем министерство подтвердило, что соответствующие переговоры идут с официальными лицами Австралии, Брунея, Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура и Японии.

Основные ограничения, введённые в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа 18 марта 2020 года, отменили 10 июня, сняв в том числе запрет на передвижение между городами и штатами Малайзии, восстановили воздушные перевозки. Одновременно с этим Куала-Лумпур начал постепенно открывать границу для отдельных категорий иностранных граждан. Среди них дети и супруги местных жителей, проживающих по иммиграционной программе «Малайзия — мой второй дом», дипломаты и обладатели постоянного разрешения на работу — топ-менеджеры крупных предприятий.

За всё время пандемии COVID-19 в Малайзии зафиксировали 9094 случая коронавируса, скончались 125 человек. Выздоровели 8803 пациента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

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