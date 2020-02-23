https://static.news.ru/photo/d8c47734-5638-11ea-ae7f-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной.

Профилактика и контроль (над заболеванием — прим. NEWS.ru) находятся в критической стадии, — подчеркнул председатель КНР на заседании координационного совета по социально-экономическому развитию и борьбе с заболеванием, вызванным новым коронавирусом.

По его словам, необходимо «сохранять уверенность в победе, стиснув зубы», и продолжать «прикладывать усилия для профилактики и контроля над заболеванием», сообщает ТАСС.

На историческом пути китайской нации бывало много трудностей, однако ничто не могло раздавить ее, от них она становилась ещё твёрже и мужественнее, в невзгодах непрерывно росла и поднималась на бой, — подчеркнул лидер Китая.

NEWS.ru сообщал, что в китайской провинции Сычуань 21 февраля был выявлен повторный случай заражения коронавирусом. Мужчина был выписан из больницы города Чэнду, а затем у него вновь диагностировали коронавирус. Власти страны пояснили, что он проходил лечение по пятому общенациональному стандарту, с 19 февраля в стране принят шестой стандарт в лечении коронавируса.

Китайские медики намерены победить вспышку COVID-19 до конца марта. По словам посла Китая в России Чжана Ханьхуэя, в течение февраля медики могут одержать победу над вирусом во всех регионах, кроме провинции Хубэй.