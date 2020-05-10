Крупнейшие авиакомпании Японии разрешили стюардессам снять каблуки

https://static.news.ru/photo/d983a614-92a0-11ea-84da-fa163e074e61_660.jpg Фото: All Nippon Airways/facebook.com

Две крупнейшие японские авиакомпании отменили правило дресс-кода, которое предписывало стюардессам носить обувь на каблуках. Таким образом для них попытались создать «подходящую рабочую обстановку».

Новаторами в этом отношении стали компании All Nippon Airways и Japan Airlines, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Раньше от девушек требовали носить обувь на каблуках от трёх до пяти сантиметров. Теперь же японские авиаперевозчики будут лишь поощрять своих стюардесс носить обувь на более высокой подошве. Однако подходящую модель они смогут выбрать самостоятельно.

При этом кроссовки, кеды и сандалии по-прежнему будут под запретом.

Изменение политики авиакомпаний связано с японским общественным движением #KuToo, участники которого борются за право женщин не мучиться на работе в обуви на каблуках. Название #KuToo происходит от японских «куцу» (обувь) и «куцуу» (агония), а также отсылает к международному движению #MeToo против сексуального насилия.

Япония до сих пор достаточно консервативна в вопросах условий труда. Многие компании требуют от работников приходить на работу только в строгих деловых костюмах и обращаться друг к другу по фамилии. Внутренние правила регламентируют даже длину волос и ногтей сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в 2020 году может закрыться до половины магазинов, торгующих одеждой и обувью. На фоне пандемии коронавируса и падения покупательского спроса ретейлеры будут вынуждены сокращать свои площади.