Корабль китайских ВМС устроил переполох в территориальных водах Японии Япония заявила КНР об обеспокоенности после захода судна китайских ВМС в ее воды

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Правительство Японии заявило Китаю о своей обеспокоенности в связи с заходом исследовательского судна китайских ВМС в воды близ острова Якусима к юго-западу от префектуры Кагосима. Общение между двумя странами происходило по дипломатическим каналам. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Инцидент произошел около 00:50 12 февраля по местному времени (18.50 мск 11 февраля). Морские силы самообороны Японии засекли проход исследовательского судна ВМС КНР класса Shupan в северном направлении в прилежащих водах к югу от острова Якусима.

Примерно в 02.30 того же дня (20.30 мск 11 февраля) было подтверждено, что исследовательское судно вошло в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Якусима, — приводится цитата Минобороны.

В рамках реагирования на ситуацию в регион были направлены патрульные самолеты морских сил самообороны Японии.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что Токио по-прежнему нацелен на заключение мирного договора с Россией. По словам министра, японская сторона также рассчитывает на скорейшее возобновление гуманитарных обменов, в том числе посещение бывшими жителями Южных Курил могил своих родственников.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Японией отсутствует содержательный диалог по мирному договору и о его заключении говорить пока не приходится. Он отметил, что Япония присоединилась к группе недружественных государств и не действует конструктивно в двусторонних отношениях.