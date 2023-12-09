КНР в Совбезе ООН рассказала о цинизме и двойных стандартах США Постпред КНР при ООН: США в вопросе Газы используют двойные стандарты

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Позиция США по палестино-израильскому конфликту показывает всем пример двойных стандартов и цинизма, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, сообщает ТАСС. Так он отреагировал на вето, которое Вашингтон наложил на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты, — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Китайский представитель добавил, что Пекин «крайне разочарован» решением США. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза, а Великобритания воздержалась от голосования.

В резолюции ОАЭ всего пять пунктов. Кроме требования о прекращении огня, в ней также присутствует требование об освобождении всех заложников и призыв к сторонам конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву. Соавторами документа выступили почти 100 стран ООН.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности международной организации. Поводом стала эскалация палестино-израильского конфликта в секторе Газа. По его словам, оно должно было пройти 8 декабря.