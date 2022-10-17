Китай остановит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу для обеспечения отопительного сезона

Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай приостановит продажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что такое решение Китая вызвано желанием обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. Такие шаги Пекина, сообщает агентство, могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострить энергетический кризис.

Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования, — передает агентство.

В настоящее время страны Европы продолжают заполнять свои хранилища газа. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов составляет около 92%. Во многом это происходит за счет покупки сжиженного газа и поставок топлива по альтернативным трубопроводам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России сейчас нет никаких контактов по газу с Европой. По его словам, после терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» европейцы лишились возможности приобретать отечественное топливо. Как заметил Песков, им приходится закупать американский сжиженный природный газ (СПГ).

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил, что страна поставляет в ЕС около 70% от всего объема экспорта газа.