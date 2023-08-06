Кисида заявил о расколе по ядерному разоружению в мире

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Глава правительства Японии Фумио Кисида подчеркнул растущий разрыв в позициях мирового сообщества по вопросу ядерного разоружения и указал на ядерные угрозы, якобы исходящие от России, передает ТАСС. Об этом премьер-министр заявил в ходе мероприятия, посвященного 78-й годовщине бомбардировки Хиросимы атомной бомбой США.

В наше время перед международным сообществом стоит задача преодолеть разногласия по ядерному разоружению и справиться с ядерными вызовами со стороны России, — сказал Кисида.

Он акцентировал внимание на необходимости восстановления пути к «миру, свободному от ядерного оружия». Премьер также подтвердил приверженность Японии к политике трех безъядерных принципов, которые предполагают отказ от владения, производства и импорта ядерного оружия.

Обещаю приложить максимум усилий для создания мира без ядерных вооружений и поддержания мирного порядка, — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, добавил лидер и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию.