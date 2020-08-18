Инфекционисты в Японии опасаются третьей и четвёртой волны COVID-19

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Научное общество инфекционистов Японии обсудили вероятность третьей и четвёртой волны коронавирусной инфекции.

Медики полагают, что Япония переживает пик второй волны COVID-19, сообщает РИА Новости.

Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвёртая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса, — привели сообщение японских инфекционистов в агентстве.

Уточняется, что по данным на 19 августа 2020 года, в Японии зафиксировано приблизительно 58,5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали 1148 человек, выздоровели около 43 тысяч пациентов.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что в США не будут снимать ограничения сразу после появления вакцины от COVID-19. Он отметил, что «забыть обо всём» и «делать что угодно» сразу после появления вакцины невозможно, сфера общественного здравоохранения и после появления препарата будет нуждаться в повышенном внимании.