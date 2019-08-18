Массовый митинг проходит в парке Виктории в районе Козуэй-Бэй в Гонконге. Десятки тысяч человек вышли под проливной дождь, чтобы показать, что могут выражать свой протест мирно, без столкновений с полицией.
Изначально организаторы акции — Гражданский фронт по правам человека — хотели пройти маршем от Козуэй-Бэй до Центрального района города. Однако полиция согласовала только парк Виктории, так как организация, по мнению силовиков, не может обеспечить безопасность мероприятия, сообщает
Ранее News.ru писал, что свыше 470 тысяч человек приняли участие в митинге против насилия в Гонконге. Акция проходила в Центральном районе мегаполиса, в парке Тамар.