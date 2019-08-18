https://static.news.ru/photo/d1f6f020-c1a6-11e9-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpaGlobal Look Press

Массовый митинг проходит в парке Виктории в районе Козуэй-Бэй в Гонконге. Десятки тысяч человек вышли под проливной дождь, чтобы показать, что могут выражать свой протест мирно, без столкновений с полицией.

Изначально организаторы акции — Гражданский фронт по правам человека — хотели пройти маршем от Козуэй-Бэй до Центрального района города. Однако полиция согласовала только парк Виктории, так как организация, по мнению силовиков, не может обеспечить безопасность мероприятия, сообщает The South China Morning Post .

Ранее News.ru писал, что свыше 470 тысяч человек приняли участие в митинге против насилия в Гонконге. Акция проходила в Центральном районе мегаполиса, в парке Тамар.