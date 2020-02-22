https://static.news.ru/photo/3c21e56c-556e-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Общее число случаев заражения на территории Японии достигло 758. Новое заболевание зафиксировано в 15 из 47 префектур страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

В северной префектуре Хоккайдо выявлено восемь пациентов с таким диагнозом. Среди них есть ребёнок. В Токио и крупном промышленном городе Нагоя подтверждены ещё несколько случаев заражения. Некоторые больные находятся в крайне тяжёлом состоянии. В связи с этим власти решили приостановить развлекательные мероприятия.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. Инфекцию подхватили уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.

Как писал NEWS.ru, накануне с борта лайнера сошли 10 граждан России, 195 граждан Японии, 84 человека с паспортами Гонконга, а также граждане Камбоджи, Австралии, Великобритании, Филиппин, Аргентины, Израиля, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура, Ирландии, США, Молдавии, КНР, Казахстана, Германии, Румынии, Италии, Португалии и держатели паспортов Тайваня.