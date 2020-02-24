https://static.news.ru/photo/4fbd9e9e-5713-11ea-a1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

При ликвидации последствий распространения коронавируса в Китае болезнью заразились больше 3,3 тысячи медицинских работников, рассказали на пресс-конференции совместной комиссии ВОЗ и властей КНР.

Большинство (90%) заболело при проведении операции в провинции Хубэй, передаёт ТАСС.

Руководитель рабочей группы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны Лян Ваньнянь напомнил, что заразиться коронавирусом могут почти все возрастные группы. Быстрому распространению болезни на раннем этапе способствовало частое перемещение населения из-за праздничных выходных, добавил он.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.