Покрас Лампас восстановил испорченные вандалами работы в Екатеринбурге

Российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, восстановил работы, которые ранее были испорчены вандалами. Неизвестные изрисовали фаллосами рисунки, созданные в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.
В работе художнику помогали десятки жителей города,
Я не удивлюсь, что если в моё отсутствие работу снова испортят, то они смогут сами её исправить, — сказал он.
Артист заявил, что также планирует воссоздать испорченные рисунки на одном из зданий завода «Уралмаш».
Серия работ художника в Екатеринбурге, как писал NEWS.ru, стала манифестом каллиграфутуризма.
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