Покрас Лампас восстановил испорченные вандалами работы в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/493eddd8-de38-11ea-9815-fa163e074e61_660.jpg Покрас Лампас Фото: Покрас Лампас/vk.com

Российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, восстановил работы, которые ранее были испорчены вандалами. Неизвестные изрисовали фаллосами рисунки, созданные в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.

В работе художнику помогали десятки жителей города, напоминает ТАСС. Покрас Лампас отметил, что для людей это стало «мастер-классом по реставрации».

Я не удивлюсь, что если в моё отсутствие работу снова испортят, то они смогут сами её исправить, — сказал он.

Артист заявил, что также планирует воссоздать испорченные рисунки на одном из зданий завода «Уралмаш».

Серия работ художника в Екатеринбурге, как писал NEWS.ru, стала манифестом каллиграфутуризма.