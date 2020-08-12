Художник Покрас Лампас создал новую работу в Екатеринбурге

Российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас создал серию работ в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». На одном из зданий завода «Уралмаш» в Екатеринбурге он составил графический манифест каллиграфутуризма.
«Карт-бланш» — независимый фестиваль, который проводится без спонсоров и партнёров. За два года проведения в нём приняли участие более 70 артистов, которые представили около 100 работ разных жанров,
Только что мы засняли, как художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш» создал на одном из зданий завода Уралмаш в Екатеринбурге серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма. Они объясняют центральные идеи его художественного стиля, — говорится в сообщении онлайн-школы XYZ School.
В мае Покрас Лампас создал плакаты о коронавирусе и развесил их на улицах Санкт-Петербурга. Постеры напоминают о том, что надо оставаться дома, мыть руки и соблюдать другие правила безопасности во время пандемии, писал NEWS.ru.
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