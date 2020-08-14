Уральские вандалы разрисовали работы Покраса Лампаса фаллосами

Все новые работы художника Арсения Пыженкова, известного под творческим псевдонимом Покрас Лампас, были осквернены вандалами. Их он создавал в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.
Фотографии испорченных творений, которые он создал накануне на одном из зданий завода «Уралмаш», разгневанный автор опубликовал в Instagram. Кроме этого он обнародовал снимки испорченного куба в сквере Екатеринбурга, который расписал в ночь на 14 августа.
Не стесняясь в выражениях, Лампас дал экспрессивные оценки неизвестным рисовальщикам и изображениям, которые они оставили на его работах. Среди таких картинок, например, оказались мужские гениталии. От них художник пообещал избавиться.
Он пригласил всех желающих поучаствовать в исправлении росписи на кубе днём 14 августа.
«Карт-бланш» — независимый фестиваль уличного искусства, в котором за два года приняли участие более 70 художников. Они представили около сотни работ — как небольшие стикеры и рисунки, так и масштабные росписи, инсталляции и перформансы.
Покрас Лампас является основателем направления в искусстве на основе каллиграфии. За последние годы он стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода «Красный Октябрь» в Москве.
Серия работ художника в Екатеринбурге, как писал NEWS.ru, стала манифестом каллиграфутуризма.
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