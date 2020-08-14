Уральские вандалы разрисовали работы Покраса Лампаса фаллосами

https://static.news.ru/photo/ee9bd2ba-de18-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pokraslampas

Все новые работы художника Арсения Пыженкова, известного под творческим псевдонимом Покрас Лампас, были осквернены вандалами. Их он создавал в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.

Фотографии испорченных творений, которые он создал накануне на одном из зданий завода «Уралмаш», разгневанный автор опубликовал в Instagram. Кроме этого он обнародовал снимки испорченного куба в сквере Екатеринбурга, который расписал в ночь на 14 августа.

Не стесняясь в выражениях, Лампас дал экспрессивные оценки неизвестным рисовальщикам и изображениям, которые они оставили на его работах. Среди таких картинок, например, оказались мужские гениталии. От них художник пообещал избавиться.

Он пригласил всех желающих поучаствовать в исправлении росписи на кубе днём 14 августа.

«Карт-бланш» — независимый фестиваль уличного искусства, в котором за два года приняли участие более 70 художников. Они представили около сотни работ — как небольшие стикеры и рисунки, так и масштабные росписи, инсталляции и перформансы.

Покрас Лампас является основателем направления в искусстве на основе каллиграфии. За последние годы он стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода «Красный Октябрь» в Москве.

Серия работ художника в Екатеринбурге, как писал NEWS.ru, стала манифестом каллиграфутуризма.