https://static.news.ru/photo/c5bd8156-1a6c-11ea-9109-fa163e074e61_660.jpg Фото: BrianMullahyKUTV/facebook.com

Руководство художественной галереи в Майами-Бич, штат Флорида, с 8 декабря прекратило демонстрацию инсталляции итальянца Маурицио Кателлана «Юморист» с бананом за $120 тысяч. Данное решение аргументировали чрезмерным вниманием публики к данному произведению.

Инсталляция «Юморист» — это обычный банан, приклеенный скотчем к стене. Однако произведение вызвало такой ажиотаж, что рядом с ним пришлось дежурить охранникам. Но им тоже не удалось понизить градус интереса посетителей культурного учреждения к инсталляции.

Проход из-за наплыва ценителей искусства был затруднён, что привело к возникновению опасности как для произведения, так и для людей, сообщает газета The New York Times.

Одной из причин повышенного интереса к банану, приклеенному скотчем к стене, стал инцидент, произошедший 7 декабря. Американский художник Давид Датуна уничтожил работу «Юморист» итальянца Маурицио Кателлана стоимостью $120 тысяч. Свой поступок он объяснил просто: произошедшее — перформанс под названием «Голодный художник». Арестовывать «вандала» не стали.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство выставочной галереи не растерялось. Банан заменили на новый. Директор Люсьен Террас заявил, что арт-объект уничтожить невозможно, потому что «банан — это идея».

Как относится заплативший круглую сумму владелец к тому, что теперь это не оригинал, а лишь копия, неизвестно.