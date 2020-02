https://static.news.ru/photo/2957df42-4e7d-11ea-a027-fa163e074e61_660.jpg Фото: aiww/instagram.com

Китайский художник Ай Вэйвэй придумал серию арт-объектов-конструкторов. Их можно купить и собрать самому.

В коллекцию под названием Safety Jackets Zipped the Other Way вошли спасательные жилеты, соединённые друг с другом и надетые на металлическую конструкцию. Ролик с ними художник опубликовал в Instagram.

На сайте коллекции указано , что самый простой вариант инсталляции стоит $160, самый объёмный обойдётся в $545. Скульптура продаётся в разобранном виде, и к ней прилагаются инструкция по сборке и манифест художника.

