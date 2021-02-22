Жителей Гвинеи начали прививать от лихорадки Эбола

На юго-востоке Гвинеи начали прививать жителей от лихорадки Эбола. Вакцина была доставлена в страну 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве в количестве 11 тысяч доз.
В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились ещё на стадии разработки. Сейчас Гвинея располагает инструментами и знаниями для борьбы с эпидемией, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как
14 февраля стало известно об эпидемии Эболы на юго-востоке Гвинеи. Первый случай смерти был зафиксирован в городе Гуеке 28 января. Тогда умерла медсестра. Всего было выявлено 192 контакта заражённых людей со здоровыми. К настоящему времени от Эболы в стране умерли пять человек. Ситуацию осложняет ситуация в местной системе здравоохранения, которая противостояла пандемии коронавируса, вспышкам жёлтой лихорадки и кори.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в Гвинее расценивается как «очень высокий», а опасность для региона — как «высокая».