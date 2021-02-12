Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы

https://static.news.ru/photo/b613a2f6-6edc-11eb-ae26-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эпидемия лихорадки Эбола началась на юго-востоке Гвинеи, сообщили в правительстве страны.

Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке, — говорится в заявлении кабмина.

Там отмечается, что 14 февраля было проведено кризисное заседание, председателем на котором был министр здравоохранения. На нём было принято решение по противодействию распространению вируса, которое включает выявление и изоляцию всех заражённых, передаёт Guinee114.

Совещание прошло после получения результатов исследования крови, которую взяли у четверых погибших, болевших с симптомами Эболы.

Глава Минздрава республики 13 февраля заявил о гибели четырёх человек от болезни, которая была вызвана вирусом Эбола. Первые случаи после эпидемии 2013–2016 годов были зафиксированы в юго-восточном районе Нзерекоре. Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с новой вспышкой лихорадки Эбола в Гвинее находится на контроле Роспотребнадзора.