Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы

Эпидемия лихорадки Эбола началась на юго-востоке Гвинеи, сообщили в правительстве страны.
Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке, — говорится в заявлении кабмина.
Там отмечается, что 14 февраля было проведено кризисное заседание, председателем на котором был министр здравоохранения. На нём было принято решение по противодействию распространению вируса, которое включает выявление и изоляцию всех заражённых,
Совещание прошло после получения результатов исследования крови, которую взяли у четверых погибших, болевших с симптомами Эболы.
Глава Минздрава республики 13 февраля заявил о гибели четырёх человек от болезни, которая была вызвана вирусом Эбола. Первые случаи после эпидемии 2013–2016 годов были зафиксированы в юго-восточном районе Нзерекоре. Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с новой вспышкой лихорадки Эбола в Гвинее находится на контроле Роспотребнадзора.