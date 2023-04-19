Военный кризис в Судане: какие интересы там есть у России, что с базой ВМФ Столкновение армии и сил быстрого реагирования в Судане привлекло внимание всего мира

Фото: Samir Bol/Global Look Press

Протесты в Судане

Военное столкновение армии и сил быстрого реагирования в Судане, который называют «воротами в Африку», привлекло внимание всего мира. Происходящее в одном из главных государств Черного континента очень важно для Москвы, которая имеет здесь множество интересов. Какие проекты реализует и планирует реализовать Россия в Судане, будет ли построена база ВМС РФ на Красном море, — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Судане

В Судане продолжаются столкновения между армией и влиятельным военизированным формированием Сил быстрой поддержки (СБП) — знаменитых «джанджавидов». Бои с применением артиллерии и авиации проходят в столице — Хартуме, а также в районах важных военных объектов. Число погибших уже превысило 180 человек.

Ситуация обострилась 13 апреля, когда Силы быстрой поддержки объявили о массовой передислокации войск в столице и других городах страны, а также окружили аэропорт Хартума. Операция прошла без предварительного согласования с регулярной армией, что заставило армейцев предпринять ответные действия.

Вскоре после начала столкновений СБП захватили президентский дворец и несколько военных баз. В ответ армия отдала приказ распустить мятежников и нанесла атаки с воздуха по позициям военизированной организации.

На вечер 18 апреля бои продолжались. СБП предложили перемирие и создание гуманитарного коридора для эвакуации раненых мирных жителей, однако противостоящая им армия отвергла предложение. Как заявил представитель армии, перемирие нужно Силам быстрого реагирования для того, чтобы мобилизовать своих сторонников. Достичь снижения напряженности пока не удается, несмотря на усилия дипломатов со всего мира, от госсекретаря США Энтони Блинкена до представителей движения «Талибан»*.

Не остался в стороне и МИД РФ. «Происходящие в Судане драматические события вызывают в Москве серьезную обеспокоенность. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Фото: Alain Uaykani/Global Look Press Солдаты Судана

По словам посла России в Судане Андрея Черновола, по состоянию на утро 19 апреля напряженность в Судане стала снижаться. В частности, боевые действия идут уже «не во всем Хартуме». При этом, отметил дипломат, рассматривается возможность эвакуации посольства из Хартума, хотя с учетом стрельбы на улицах сделать это будет непросто. Столичный аэропорт по-прежнему не работает, вокруг него идут вооруженные столкновения.

Какие интересы у России в Судане

Происходящее в Судане доказывает, что эта страна далека от стабильности, а значит, инвестиции в нее могут оказаться высокорисковыми, отметил в беседе с NEWS.ru доцент Восточного факультета СПбГУ Игорь Герасимов. Среди проектов, в которых уже участвует российская сторона, Герасимов выделил золотодобычу и геологоразведку. Судан — третий по величине производитель золота в Африке и 14-й в мире. По официальным данным, в прошлом году местные и иностранные компании вывезли оттуда более 40 тонн драгоценного металла.

Российский бизнес — один из лидеров в местной сфере золотодобычи. В 2015 году российская золотодобывающая компания Siberian for Mining обнаружила и начала обработку крупных месторождений совокупной стоимостью около $300 млрд в двух суданских провинциях. На данный момент разведкой золота в Судане в том числе занимается российский холдинг «Росгеология», с ним у Хартума подписаны контракты до 2027 года.

Герасимов также напомнил об интересах России в нефтяных месторождениях африканской страны. Сейчас Судан добывает до 50 тыс. баррелей в сутки, чего не хватает даже для обеспечения собственных нужд. О готовности помочь суданцам в разработке недр заявляли компании «Роснефть» и «Газпромнефть».

России могут быть интересны и проекты в области животноводства, рыбоводства, вообще в аграрной сфере, особенно учитывая плодородность африканских земель, позволяющих собирать больше одного урожая в год.

Как отмечал ранее председатель Российско-саудовского делового совета при ТПП РФ Николай Эверстов, в 2020–2021 годах Россия подготовила ряд масштабных совместных проектов в области авиации, сельского хозяйства и телекома. Если говорить об авиации, то планировались поставки примерно 30 самолетов Sukhoi Superjet 100, а в перспективе — Ил-114-300 и МС-21. В сфере телекома речь шла о создании оптических сетей связи и «цифровой независимости Судана».

Что со строительством российской базы в Судане

Проект строительства военно-морской базы на берегу Красного моря, которая могла бы стать региональном форпостом РФ, пока находится в стадии обсуждения. Россия и Судан подписали соглашение о ее размещении еще в 2020 году. Но договор окончательно ратифицируют только после перехода власти к гражданскому правительству.

В последний раз переговоры о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ прошли 8 февраля во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Хартум. По результатам встречи Судан подтвердил заинтересованность в размещении базы на Красном море в районе Порт-Судана. Ожидается, что соглашение будет действовать 25 лет, а затем продлится еще на 10, если ни одна из сторон не выскажется против. На объекте одновременно смогут находиться до четырех кораблей и 300 человек личного состава. В обмен Судан будет получать от России оружие и военную технику.

Противостояние между регулярной армией и СБП прямого отношения к проекту базы ВМС не имеет — как армия, так и Силы быстрой поддержки неоднократно высказывались за ее размещение базы в стране, а глава СБР Дагало и вовсе считается сторонником Москвы. Более того, база должна помочь развитию региона вокруг Порт-Судана на востоке страны. Например, у РЖД были планы построить там железную дорогу к месторождениям полезных ископаемых. Таким образом, базу можно было бы использовать как основу для грузового перевалочного пункта.

В чем причина нынешнего кризиса в Судане

В 2018 году Судан охватили массовые антиправительственные протесты против правительства бывшего президента страны Омара аль-Башира, правившего страной 30 лет. Вскоре армия свергла аль-Башира, и власть перешла к переходному правительству, чьей главной задачей является организация демократических выборов и передача полномочий избранному президенту. Но в 2021 году суданская армия объявила чрезвычайное положение и взяла власть в свои руки, пообещав вывести страну из затяжного экономического и политического кризиса, а затем передать власть законно избранным представителям народа.

Однако как скоро это произойдет — неясно. В начале декабря 2022 года суданские генералы Абдель-Фаттах аль-Бурхан и Мухаммед Хамдан Дагало — именно те, которые сейчас воюют друг с другом — подписали с гражданской коалицией «Силы за свободу и перемены» соглашение о формировании гражданского переходного правительства. Согласно документу, после появления такого правительства военные должны отойти от власти. Но, судя по нынешним боям, теперь генералы делят власть, так что проект гражданского правительства откладывается на неопределенный срок.

«Текущие события стали результатом достижения критической массы противоречий именно между двумя военными группами, которые так и не смогли умерить свои политические амбиции, направленные на достижение всей полноты власти в стране, — считает профессор Пятигорского госуниверситета, член РСМД Денис Миргород. — Внешние силы, например США и Россия, в настоящее время сосредоточены на решении более актуальных проблем глобальной и региональной повестки».

Что такое «Силы быстрой поддержки»

СБП появились более 20 лет назад в богатом золотом и нефтью регионе Дарфур на западе Судана, который населяют арабы и чернокожие племена фур. При этом коренное население считает, что арабы принимают чернокожих за людей второго сорта и притесняют их, присваивая ресурсы черных племен.

«Когда в 2003 году фур восстали против центрального правительства, власти организовали карательное подразделение из арабского населения Судана, получившее название „Джанджавид“, в переводе — „джинны на конях“. По сути, это племенная милиция. Со временем «джанджавиды» становились все сильнее и даже участвовали в конфликтах в Ливии и Йемене, а также продолжали выполнять государственные задачи по обеспечению безопасности в разных регионах», — рассказал NEWS.ru Игорь Герасимов.

Таким путем «Джанджавид» стал влиятельным проправительственным военизированным формированием. В 2013 году президент Судана Омар аль-Башир реорганизовал «джинов» в СБП и присвоил его участникам воинские звания.

Сейчас СБП насчитывают до 100 тыс. членов, и они, по мнению Герасимова, достаточно сильны, чтобы противопоставить себя армии.

Фото: Neveen Jalal/Global Look Press Протесты в Судане

Что делят армия и «джанджавиды»

Основная борьба за власть идет между главой Переходного совета Судана главнокомандующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим СБП Мохаммедом Хамданом Дагало. До недавнего времени лидеры были союзниками, более того, Дагало считался заместителем аль-Бурхана. Они вместе добились свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, а затем и повторного военного переворота два года спустя.

Противоречия между бывшими союзниками связаны с неудачными переговорами об интеграции сил СБП в суданскую армию. Стороны не могут определиться, кто из них заслуживает большей власти и влияния на процесс принятия важных решений. Также в СБП считают, что армия должна передать им прибыльные активы из сельского хозяйства, торговли и промышленности за боевые заслуги и выполнение важных работ вместо регулярной армии.

Герасимов отмечает, что параллельно с работой над переходом к гражданскому правительству шло внутреннее противостояние между армейскими генералами и СБП, что в итоге и вылилось в вооруженное противостояние.

«У главы армии Судана аль-Бурхан и лидером СБП Дагало есть какие-то серьезные противоречия, которые решить мирным путем они либо не смогли, либо не захотели. Точную причину обострения сейчас мы не знаем», — говорит эксперт.

Эверстов считает, что обострение проходит не без участия США, которые «намеренно обостряют ситуацию, чтобы в перспективе лишить Россию ее интересов в регионе». Противостояние России и западных стран в Африке — тема не новая, но степень причастности американцев к нынешним событиям — вопрос открытый. Боевые действия в Судане бьют и по американским интересам тоже.

Какую сторону конфликта поддерживает Россия

Конфликт обостряется тем, что лидеров поддерживают разные страны. Так, аль-Бурхану и армии помогает Египет и влиятельные исламские деятели страны. В то время как за Дагало и СБР стоят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, США и Европейский Союз.

Герасимов в разговоре NEWS.ru пояснил, что Россия взаимодействует с обеими сторонам, а «домыслы о том, что кто-то из них менее или более близок к Москве очень относительны».

«Россия заинтересована в мирном и стабильном Судане, с которым можно иметь устойчивые отношения и планировать на перспективу», — говорит эксперт.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов 17 апреля встретился с послом Судана в России Мухаммедом Сирраджем. «С российской стороны была подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и решения возможных спорных вопросов путем переговоров, — говорится на сайте МИД РФ. — При этом была акцентирована важность обеспечения безопасности посольства России в Хартуме и всех российских граждан, находящихся в Судане».

Фото: Faiz Abu Bakr/Global Look Press Протесты в Судане

Чем может закончиться противостояние

Эверстов считает, что столкновения будут продолжаться до конца мая, а затем стороны сядут за стол переговоров, чтобы договориться об очередном компромиссе. Однако, по его словам, ситуация в ближайшее время до конца не разрешится, а противоречия будут и дальше выливаться в конфликты и столкновения.

* Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.