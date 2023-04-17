Командующий армией Судана распустил Силы быстрого реагирования

Фото: Alain Uaykani/Global Look Press

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан 16 апреля принял решение о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al Arabiya. Бойцов спецназа объявили мятежниками. Решение приняли через несколько минут после того, как вооруженные силы страны отвергли возможность переговоров с СБР до их расформирования

Главнокомандующий вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования, — уточнили власти.

Представитель Министерства иностранных дел Судана заявил, что конфликт — внутреннее дело страны. По его словам, все попытки уговорить суданский спецназ интегрироваться в вооруженные силы страны провалились.

В Судане 15 апреля начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице Судана. Позже столкновения распространились и на другие регионы республики.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют Дворец Республики (президентский дворец), международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они также обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Представители армии в свою очередь опровергли заявления СБР и сообщили, что все стратегические объекты, включая президентский дворец, находятся под ее контролем. Военные также отметили, что СБР напали на них первыми.