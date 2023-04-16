Суданская армия нанесла авиационный и артиллерийский удары по лагерю СБР Al-Jazeera: армия Судана нанесла авиационный и артудар по лагерю СБР в Омдурмане

Фото: Marwan Ali/AP/ТАСС

Согласно сообщению телеканала Al-Jazeera, ВВС Судана нанесли авиаудар по лагерю сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман, который находится рядом со столицей Хартумом. Источник в суданской армии также подтвердил, что лагерь был обстрелян из тяжелой артиллерии.

Мы обстреляли из тяжелой артиллерии лагерь СБР ас-Салиха в Омдурмане, — сообщил телеканалу источник в суданской армии.

В Судане 15 апреля начались боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в столице Судана. Позже столкновения распространились и на другие регионы страны. По данным центрального комитета врачей страны, в результате этих столкновений погибли не менее 25 человек, а 183 человека пострадали.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют Дворец республики (президентский дворец), международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они также обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Суданская армия опровергла заявления СБР и заявила, что все стратегические объекты, включая президентский дворец, находятся под ее контролем. Армия также отметила, что силы СБР напали на них первыми.

Ранее представитель главы ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он уточнил, что армию Судана представлял Абдель Фаттах аль-Бурхан, а силы быстрого реагирования — Мухаммед Хамдан Дагало.